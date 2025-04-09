"Тавр" шокував, як солдатів змушують "відпочивати" на фронті

Підполковник Богдан Кротевич з позивним «Тавр»

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Підполковник Богдан Кротевич з позивним «Тавр» заявив, що Генштаб ЗСУ наказав, щоб після ротації військові не відпочивали в тилу, а перебували на відстані 50 м від передової.

Про це «Тавр» розповів у інтерв’ю The Guardian.

«Генеральний штаб наказав, що коли у солдата закінчується зміна [на передовій], він не може відпочивати в тилу, а має відпочивати за 50 метрів від фронту«, — сказав Кротевич.

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Він зауважив, що це зазвичай відбувається на передовій спостережній базі взводу.

На думку військового, змушування солдатів відновлювати сили так близько до передової наражає «усіх цих людей на серйозну небезпеку».

«Тавр» звинуватив командування армії у «кримінальній провині через нерозуміння сучасних принципів ведення війни», зокрема — «як працюють FPV-дрони та як діють планувальні бомби».

До слова, у лютому Кротевич звільнився з посади начальника штабу 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», але залишився в армії.