"Тавр" шокировал, как солдат заставляют "отдыхать" на фронте

Подполковник Богдан Кротевич с позывным «Тавр»

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Подполковник Богдан Кротевич с позывным «Тавр» заявил, что Генштаб ВСУ приказал, чтобы после ротации военные не отдыхали в тылу, а находились на расстоянии 50 м от передовой.

Об этом «Тавр» рассказал в интервью The Guardian.

«Генеральный штаб приказал, что когда у солдата заканчивается смена [на передовой], он не может отдыхать в тылу, а должен отдыхать в 50 метрах от фронта», — сказал Кротевич.

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Он отметил, что это, как правило, происходит на передовой наблюдательной базе взвода.

По мнению военного, принуждение солдат восстанавливать силы так близко к передовой подвергает «всех этих людей серьезной опасности».

«Тавр» обвинил командование армии в «уголовной вине из-за непонимания современных принципов ведения войны», в частности, «как работают FPV-дроны и как действуют планировочные бомбы».

К слову, в феврале Кротевич уволился с должности начальника штаба 12-й бригады специального назначения «Азов», но остался в армии.