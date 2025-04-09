Кротевич раскритиковал Сырского за неудачные маневры и большие потери украинских войск

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Подполковник Богдан Кротевич, с позывным «Тавр» резко высказался по поводу действий главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, призвав его уйти в отставку. Он обвинил Сырского в неспособности проводить эффективные наступательные операции, а также в огромных потерях украинских войск из-за неудачных решений.

Об этом он заявил в интервью The Guardian.

По мнению Кротевича, единственный успешный удар был нанесен по Курску в августе 2024 года, где украинские силы нашли слабое место в обороне врага. Однако этот маневр не оказал существенного влияния на общую ситуацию на фронте.

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«Сырский слишком сосредоточился на атаке на Россию, когда у нас были огромные проблемы с защитой Покровска на южном Донбассе. Он оставался там слишком долго, и это привело к большим потерям», — заявил Кротевич.

Он обвинил Сырского в упрощенном подходе к ведению войны, заявив, что у него есть только две стратегии:

Если враг атакует — бросать больше людей в бой. Если враг преобладает — отводить войска и заявлять, что важно сохранить жизнь солдат.

Александр Сырский возглавил Вооруженные силы Украины в феврале 2024 года, сменив на этом посту Валерия Залужного. Его способы ведения войны не один раз вызывали дискуссии в военной среде.

Напомним, Кротевич объяснил, почему «на 70% уже решил уволиться» из украинской армии.