Кротевич розкритикував Сирського: що сталося

Кротевич розкритикував Сирського за невдалі маневри та великі втрати українських військ

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Підполковник Богдан Кротевич, з позивним «Тавр» різко висловився щодо дій головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, закликавши його піти у відставку. Він звинуватив Сирського у нездатності проводити ефективні наступальні операції, а також у величезних втратах українських військ через невдалі рішення.

Про це він заявив в інтерв’ю The Guardian.

На думку Кротевича, єдиний успішний удар був завданий по Курську у серпні 2024 року, де українські сили знайшли найслабше місце в обороні ворога. Проте цей маневр не мав суттєвого впливу на загальну ситуацію на фронті.

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«Сирський надто зосередився на атаці на Росію, коли у нас були величезні проблеми із захистом Покровська на південному Донбасі. Він залишався там занадто довго, і це призвело до великих втрат», – заявив Кротевич.

Він звинуватив Сирського у спрощеному підході до ведення війни, заявивши, що у нього є лише дві стратегії:

Якщо ворог атакує – кидати більше людей у бій. Якщо ворог переважає – відводити війська і заявляти, що важливо зберегти життя солдатів.

Олександр Сирський очолив Збройні сили України у лютому 2024 року, змінивши на цій посаді Валерія Залужного. Його методи ведення війни неодноразово викликали дискусії у військовому середовищі.

Нагадаємо, Кротевич пояснив, чому «на 70% вже вирішив звільнитися» з української армії.