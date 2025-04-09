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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Кротевич розкритикував Сирського: що сталося

Україна не змогла знайти ефективний спосіб маневреної війни, тоді як російські війська регулярно проривають оборону.

Автор публікації
Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Кротевич розкритикував Сирського за невдалі маневри та великі втрати українських військ

Кротевич розкритикував Сирського за невдалі маневри та великі втрати українських військ

Підполковник Богдан Кротевич, з позивним «Тавр» різко висловився щодо дій головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, закликавши його піти у відставку. Він звинуватив Сирського у нездатності проводити ефективні наступальні операції, а також у величезних втратах українських військ через невдалі рішення.

Про це він заявив в інтерв’ю The Guardian.

На думку Кротевича, єдиний успішний удар був завданий по Курську у серпні 2024 року, де українські сили знайшли найслабше місце в обороні ворога. Проте цей маневр не мав суттєвого впливу на загальну ситуацію на фронті.

«Сирський надто зосередився на атаці на Росію, коли у нас були величезні проблеми із захистом Покровська на південному Донбасі. Він залишався там занадто довго, і це призвело до великих втрат», – заявив Кротевич.

Він звинуватив Сирського у спрощеному підході до ведення війни, заявивши, що у нього є лише дві стратегії:

  1. Якщо ворог атакує – кидати більше людей у бій.

  2. Якщо ворог переважає – відводити війська і заявляти, що важливо зберегти життя солдатів.

Олександр Сирський очолив Збройні сили України у лютому 2024 року, змінивши на цій посаді Валерія Залужного. Його методи ведення війни неодноразово викликали дискусії у військовому середовищі.

Нагадаємо, Кротевич пояснив, чому «на 70% вже вирішив звільнитися» з української армії.

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