- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 2152
- Час на прочитання
- 1 хв
Скільки солдатів потрібно Україні щомісяця – відповідь Сирського
Російська армія щомісяця зростає на 8–9 тисяч військовослужбовців за рахунок контрактників.
Озвучена президентом Володимиром Зеленським цифра в 30 тисяч мобілізованих щомісяця відповідає нинішнім потребам українського війська й має бути збережена.
Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю LB.ua.
“Президент озвучив цифру, яку він озвучив. І це дійсно та цифра, якої ми повинні притримуватися”, – наголосив Сирський.
За його словами, російська армія щомісяця зростає на 8–9 тисяч військовослужбовців за рахунок контрактників. У деяких регіонах РФ ціна контракту сягає 40 тисяч доларів — гроші залишаються одним із головних стимулів для набору.
Водночас Сирський зазначив, що один із викликів для мобілізації — брак оновлених даних. “Близько шести мільйонів чоловіків не оновили свої дані у ТЦК. Відповідно, вони уникають мобілізації”, — констатував він.
На його думку, вирішенням проблеми може стати цифровізація системи:
“Коли процес оцифрований, ми знатимемо усіх наших громадян і де вони знаходяться”.
Нагадаємо, що українські Територіальні центри комплектування почали частіше штрафувати за порушення мобілізаційного законодавства, а також - за порушення правил військового обліку