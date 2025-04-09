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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Скільки солдатів потрібно Україні щомісяця – відповідь Сирського

Російська армія щомісяця зростає на 8–9 тисяч військовослужбовців за рахунок контрактників.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. / © Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Озвучена президентом Володимиром Зеленським цифра в 30 тисяч мобілізованих щомісяця відповідає нинішнім потребам українського війська й має бути збережена.

Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю LB.ua.

“Президент озвучив цифру, яку він озвучив. І це дійсно та цифра, якої ми повинні притримуватися”, – наголосив Сирський.

За його словами, російська армія щомісяця зростає на 8–9 тисяч військовослужбовців за рахунок контрактників. У деяких регіонах РФ ціна контракту сягає 40 тисяч доларів — гроші залишаються одним із головних стимулів для набору.

Водночас Сирський зазначив, що один із викликів для мобілізації — брак оновлених даних. “Близько шести мільйонів чоловіків не оновили свої дані у ТЦК. Відповідно, вони уникають мобілізації”, — констатував він.

На його думку, вирішенням проблеми може стати цифровізація системи:

“Коли процес оцифрований, ми знатимемо усіх наших громадян і де вони знаходяться”.

Нагадаємо, що українські Територіальні центри комплектування почали частіше штрафувати за порушення мобілізаційного законодавства, а також - за порушення правил військового обліку

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