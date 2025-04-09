Скільки солдатів потрібно Україні щомісяця – відповідь Сирського

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. / © Головнокомандувач ЗС України / Facebook

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Озвучена президентом Володимиром Зеленським цифра в 30 тисяч мобілізованих щомісяця відповідає нинішнім потребам українського війська й має бути збережена.

Про це заявив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв’ю LB.ua.

“Президент озвучив цифру, яку він озвучив. І це дійсно та цифра, якої ми повинні притримуватися”, – наголосив Сирський.

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За його словами, російська армія щомісяця зростає на 8–9 тисяч військовослужбовців за рахунок контрактників. У деяких регіонах РФ ціна контракту сягає 40 тисяч доларів — гроші залишаються одним із головних стимулів для набору.

Водночас Сирський зазначив, що один із викликів для мобілізації — брак оновлених даних. “Близько шести мільйонів чоловіків не оновили свої дані у ТЦК. Відповідно, вони уникають мобілізації”, — констатував він.

На його думку, вирішенням проблеми може стати цифровізація системи:

“Коли процес оцифрований, ми знатимемо усіх наших громадян і де вони знаходяться”.

Нагадаємо, що українські Територіальні центри комплектування почали частіше штрафувати за порушення мобілізаційного законодавства, а також - за порушення правил військового обліку