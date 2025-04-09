Сирський відповів, чи здатна Україна впоратися навіть без підтримки США

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Реклама

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що підтримка партнерів має «вирішальну роль», проте Україна вже демонструє суттєві успіхи у власному виробництві озброєнь.

Про це він розповів в інтерв’ю LB.ua.

«Підтримка партнерів, звичайно, має вирішальну роль. Особливо, коли нам допомагали Сполучені Штати Америки. Зараз допомога з боку Сполучених Штатів зменшилась. І основна допомога йде від наших партнерів у Європі», — заявив Сирський.

Реклама

Він зазначив, що Україна має розраховувати і «на свої сили».

«І ми маємо успіхи у виробництві артилерії. Доволі суттєві успіхи у РЕБі. Ми прогресуємо — вже партнери вивчають наш досвід. БПЛА, знову ж таки. Стільки моделей, типів різних БПЛА, які вражають противника і на тактичному, і на оперативному, і на стратегічному рівні», — підкреслив головнокомандувач.

На запитання, чи впорається Україна у разі повної зупинки американської допомоги, командувач відповів: «Так, звичайно. Але партнерська підтримка обов’язкова».

Нагадаємо, Сирський заявив про загрозу нападу з Білорусі.