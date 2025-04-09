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- Війна
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У ЦПД шокували, скільки українців вбила Росія протягом "енергетичного перемир’я"
Росія влаштувала шість масованих атак під час «енергетичного перемир’я», вбивши зокрема дев’ятьох дітей.
Російська армія протягом 15 днів «енергетичного припинення вогню» вбила більше українців, ніж за аналогічний період до нього.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.
Так, у період від 25 березня до 8 квітня росіяни влаштували шість масованих атак на міста України. Під час цих ударів загинули 36 людей, дев’ятеро з яких — діти.
«Україна, зі свого боку, ще 11 березня висловлювала готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню. Натомість путін та його армія продовжують вбивати цивільних українців», — акцентував Коваленко.
Нагадаємо, керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ Україна очікує реакції США на російські атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури під час перемир’я.