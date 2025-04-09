У ЦПД шокували, скільки українців вбила Росія протягом "енергетичного перемир’я"

Руйнування у Кривому Розі через російську атаку / © ДСНС у Дніпропетровській області

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Російська армія протягом 15 днів «енергетичного припинення вогню» вбила більше українців, ніж за аналогічний період до нього.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Так, у період від 25 березня до 8 квітня росіяни влаштували шість масованих атак на міста України. Під час цих ударів загинули 36 людей, дев’ятеро з яких — діти.

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«Україна, зі свого боку, ще 11 березня висловлювала готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню. Натомість путін та його армія продовжують вбивати цивільних українців», — акцентував Коваленко.

Нагадаємо, керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ Україна очікує реакції США на російські атаки по об’єктах енергетичної інфраструктури під час перемир’я.