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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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303
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У Путіна зробили ще одну заяву про припинення вогню

Москва цинічно заявляє про нібито свою солідарність з ідеєю припинення вогню.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін.

В Кремлі цинічно продовжують стверджувати, мовляв, їхній “фюрер” Володимир Путін підтримує ідею припинення вогню в Україні.

Про нахабно це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

З його слів, нібито для припинення вогню “варто вирішити низку питань, а поки що вони "висять у повітрі". Втім, про що йдеться представник диктатора не сказав.

“РФ під час вирішення ситуації в Україні має забезпечити свої інтереси”, - висловився Пєсков.

Нагадаємо, політичний експерт Вадим Денисенко переконаний, що диктатор РФ Володимир Путін сподівається на літню військову кампанію. За словами експерта, зараз є лише імітація переговорів. На реальні переговори варто чекати.

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