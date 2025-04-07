У Путіна зробили ще одну заяву про припинення вогню

Володимир Путін.

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В Кремлі цинічно продовжують стверджувати, мовляв, їхній “фюрер” Володимир Путін підтримує ідею припинення вогню в Україні.

Про нахабно це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

З його слів, нібито для припинення вогню “варто вирішити низку питань, а поки що вони "висять у повітрі". Втім, про що йдеться представник диктатора не сказав.

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“РФ під час вирішення ситуації в Україні має забезпечити свої інтереси”, - висловився Пєсков.

Нагадаємо, політичний експерт Вадим Денисенко переконаний, що диктатор РФ Володимир Путін сподівається на літню військову кампанію. За словами експерта, зараз є лише імітація переговорів. На реальні переговори варто чекати.

Дата публікації 11:20, 05.04.25 Кількість переглядів 78 В Україну введуть іноземні війська! План уже є! Ексклюзив ТСН!