Трамп відверто розповів, як ставиться до ударів РФ по Україні

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп завив, що йому "не подобаються бомбардування", та закликав до припинення вогню.

Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.

З його слів, Вашингтон продовжує розмовляти з Кремлем, аби закінчити війну РФ проти України.

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“Ми розмовляємо з Росією. Мені не подобаються бомбардування, бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть тисячі молодих людей. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися”, - наголосив Трамп.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що керівництво агресорки Росії навряд чи зможе диктувати США умови у питанні щодо припинення вогню в Україні.

Дата публікації 13:28, 05.04.25 Кількість переглядів 91 Трамп-пам-пам усім! Як нові мита США вплинуть на економіку, долар та Україну