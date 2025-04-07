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Трамп відверто розповів, як ставиться до ударів РФ по Україні
Вашингтон продовжує діалог з Кремлем.
Президент США Дональд Трамп завив, що йому "не подобаються бомбардування", та закликав до припинення вогню.
Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.
З його слів, Вашингтон продовжує розмовляти з Кремлем, аби закінчити війну РФ проти України.
“Ми розмовляємо з Росією. Мені не подобаються бомбардування, бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть тисячі молодих людей. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися”, - наголосив Трамп.
Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що керівництво агресорки Росії навряд чи зможе диктувати США умови у питанні щодо припинення вогню в Україні.