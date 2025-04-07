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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп відверто розповів, як ставиться до ударів РФ по Україні

Вашингтон продовжує діалог з Кремлем.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Дональд Трамп і Володимир Путін.

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп завив, що йому "не подобаються бомбардування", та закликав до припинення вогню.

Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One.

З його слів, Вашингтон продовжує розмовляти з Кремлем, аби закінчити війну РФ проти України.

“Ми розмовляємо з Росією. Мені не подобаються бомбардування, бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть тисячі молодих людей. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися”, - наголосив Трамп.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що керівництво агресорки Росії навряд чи зможе диктувати США умови у питанні щодо припинення вогню в Україні.

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