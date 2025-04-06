Фінляндія зробила гучну заяву про переговори з “фюрером” Путіним

Володимир Путін. / © Associated Press

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Зараз не час телефонувати “фюрерові” РФ Володимиру Путіну. Адже час для нормалізації стосунків із Росією поки що не настав.

Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє Yle.

"Очевидно, що США ведуть переговори з Росією, і в якийсь момент Європа теж вступить у діалог. Однак важливіше не те, коли і хто буде говорити, а те, що ми прагнемо досягти за допомогою такої розмови", - наголосила дипломатка.

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Втім, каже очільниця МЗС Фінляндії, новини про влучання балістики в цивільний об'єкт (атака на Кривий Ріг - Ред) "вказують на те, що розмову слід відкласти".

За її словами, поки агресорка Росія не демонструє бажання повернутися до міжнародної договірної системи". Тим часом доки цього не станеться, “говорити про нормалізацію відносин буде передчасно”.

"Ми повинні обговорювати це питання з європейськими партнерами, але, як я сказала, зараз ще не час (нормалізації, - ред). Натомість необхідно продовжувати нашу стратегію - підтримувати Україну, послаблювати Росію санкціями і зміцнювати власну оборону", - наголосила Еліна Валтонен.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон поставив Росії "дедлайн" щодо готовності до миру. Американський посадовець наголосив, що президент Дональд Трамп бажає завершити війну якомога раніше. Водночас це можливо реалізувати на припустимих для обох сторін умовах.

Дата публікації 11:20, 05.04.25 Кількість переглядів 19 В Україну введуть іноземні війська! План уже є! Ексклюзив ТСН!