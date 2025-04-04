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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Путіна зробили заяву про вступ України до НАТО

У Москві змінили заяви про гарантії безпеки для України.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

Представник російського президента-диктатора РФ Володимира Путіна Кирило Дмитрієв висловився гарантії безпеки для України та вступу країни до НАТО.

Про це політик країни-агресорки заявив в інтерв'ю Fox News.

Дмитрієв заявив, що Кремль проти вступу України до Північноатлантичного альянсу.

"Вступ України до НАТО, як сказав наш президент, абсолютно неможливий. Це, я думаю, було широко визнано. Зокрема, адміністрацією Трампа. Але ви знаєте, деякі гарантії безпеки в тій чи іншій формі можуть бути прийнятними", - сказав Дмитрієв.

Зауважимо, що ця риторика представника “фюрера” дещо відрізняється від традиційних заяв російської влади. Адже раніше Росія була проти будь-яких гарантій безпеки для України.

Як повідомлялося, представники РФ та президента США Дональда Трампа зустрілися у Вашингтоні. Візит відбувся після того, як президент США висловив своє розчарування темпами переговорів про припинення вогню, заявивши в неділю, що він “розлючений” на диктатора РФ.

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