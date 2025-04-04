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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
2440
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1 хв

Побиття військовозабов'язаного керівницею Вінницького ТЦК: за Янчак внесли заставу

Невдовзі Янчак звільнять з-під варти.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Керівниця Вінницького ТЦК Оксану Янчак

Керівниця Вінницького ТЦК Оксана Янчак

За керівницю Вінницького ТЦК Оксану Янчак, яка побила військовозобовʼязаного, внесли заставу. Її розмір склав 908 400 гривень.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Додається, що впродовж доби вона вийде з СІЗО.

Раніше йшлося про те, що посадовиця ТЦК Вінниці разом із підлеглим жорстоко побила військовозобов’язаного. Він мав бронювання.

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