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- Війна
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Побиття військовозабов'язаного керівницею Вінницького ТЦК: за Янчак внесли заставу
Невдовзі Янчак звільнять з-під варти.
За керівницю Вінницького ТЦК Оксану Янчак, яка побила військовозобовʼязаного, внесли заставу. Її розмір склав 908 400 гривень.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Додається, що впродовж доби вона вийде з СІЗО.
Раніше йшлося про те, що посадовиця ТЦК Вінниці разом із підлеглим жорстоко побила військовозобов’язаного. Він мав бронювання.