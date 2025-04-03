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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2264
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На Хмельниччині мобілізований побив працівника ТЦК стільцем: деталі історії

Чоловік на Хмельниччині вдарив працівника ТЦК стільцем по голові і відбувся штрафом.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

У Хмельницькій області судили чоловіка, який вдарив стільцем працівника ТЦК у приміщенні військкомату.

Про це йдеться у вироку Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області.

Як зазначається у матеріалах справи, 11 жовтня 2024 року жителя м. Шепетівка доправили в місцевий ТЦК для уточнення даних. Після проходження ВЛК чоловік піднявся на другий поверх у приміщення кабінету до працівника ТЦК. Той запитав у нього, чому він проживає в Україні. Обурившись від такого висловлювання, чоловік взяв стілець та вдарив працівника військкомату по голові.

У суді чоловік визнав свою провину, розкаявся і попросив вибачення за скоєне. Суд врахував, що звинувачуваний раніше не судимий, під спостереженням у нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно, працює, має двох неповнолітніх дітей.

Йому призначили покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн).

Нагадаємо, що у Львові військовозобов’язаного жінки "відбивали" чоловіка від ТЦК.

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