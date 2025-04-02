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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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69
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ГРУ нікого не залишає живим: як Росія вербує українців для терактів

Російське ГРУ вербує українців для терактів, але виконавці не отримують ані грошей, ані шансів вижити.

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Володимир Путін на тлі напису про ГРУ Росії

Володимир Путін на тлі напису про ГРУ Росії / © Associated Press

Головне управління Генштабу збройних сил Росії (ГРУ) курує більшість операцій з вербуванням українців для терактів у будівлях ТЦК та поліції. Ворог не залишає виконавців живими.

Про це написав у Мережі керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

У заяві вказано, що російську ГРУ зараз курує більшість операцій з вербуванням виконавців для терактів і підривів будівель ТЦК, поліції в Україні.

«Обіцяють гроші, які не платять. Знаходять молодь, підлітків в чатах, і за задумом активують підривний пристрій таким чином, щоб виконавець загинув на місці від вибуху. Відповідно, гру рф не планує лишати виконавців живими», — пояснив Коваленко.

Нагадаємо, 2 квітня в СБУ повідомили про зрив спроби ворожої диверсії у Львові, яку готували в ГРУ Росії. Контррозвідники затримали двох агентів, які планували підірвати адмінбудівлю одного з райвідділів поліції.

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