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ГРУ нікого не залишає живим: як Росія вербує українців для терактів
Російське ГРУ вербує українців для терактів, але виконавці не отримують ані грошей, ані шансів вижити.
Головне управління Генштабу збройних сил Росії (ГРУ) курує більшість операцій з вербуванням українців для терактів у будівлях ТЦК та поліції. Ворог не залишає виконавців живими.
Про це написав у Мережі керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.
У заяві вказано, що російську ГРУ зараз курує більшість операцій з вербуванням виконавців для терактів і підривів будівель ТЦК, поліції в Україні.
«Обіцяють гроші, які не платять. Знаходять молодь, підлітків в чатах, і за задумом активують підривний пристрій таким чином, щоб виконавець загинув на місці від вибуху. Відповідно, гру рф не планує лишати виконавців живими», — пояснив Коваленко.
Нагадаємо, 2 квітня в СБУ повідомили про зрив спроби ворожої диверсії у Львові, яку готували в ГРУ Росії. Контррозвідники затримали двох агентів, які планували підірвати адмінбудівлю одного з райвідділів поліції.