Готував теракт у Херсонському ТЦК: затримано чергового російського агента

© СБУ

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Служба безпеки України попередила ще один теракт. Так, бійці затримали агента ФСБ, який намагався підірвати Херсонський ТЦК.

Про це повідомляє Управління СБ України в Черкаській області.

© СБУ

Як встановило розслідування, за завданням РФ терорист мав залишити сумку із саморобним вибуховим пристроєм (СВП) на вході до військової адмінбудівлі.

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"В цей момент російська спецслужба планувала дистанційно підірвати вибухівку разом зі своїм агентом", — зазначили у СБУ.

За даними правоохоронців, виконати замовлення ворога погодився безробітний мешканець Черкас. До слова, там він підпалював об’єкти "Укрзалізниці".

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали фігуранта "на гарячому", коли він перебував біля місця спланованого теракту. Фігурант перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Тернополі Служба безпеки України запобігла подвійному теракту біля місцевого ТЦК, який готувала сімейна пара з Полтавщини. Вони планували підірвати службове авто військовослужбовців, а після прибуття на місце події екстрених служб повинен був спрацювати другий вибуховий пристрій.

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