Готовил теракт в Херсонском ТЦК: задержан очередной российский агент

© СБУ

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Служба безопасности Украины предотвратила еще один теракт. Так, бойцы задержали агента ФСБ, который пытался взорвать Херсонский ТЦК.

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Черкасской области.

© СБУ

Как установило расследование, по заданию РФ террорист должен был оставить сумку с самодельным взрывным устройством (СВУ) на входе в военное админздание.

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"В этот момент российская спецслужба планировала дистанционно взорвать взрывчатку вместе со своим агентом", — отметили в СБУ.

По данным правоохранителей, выполнить заказ противника согласился безработный житель Черкасс. К слову, там он поджигал объекты "Укрзализныци".

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские намерения и задержали фигуранта "на горячем", когда он находился у места спланированного теракта. Фигурант находится под стражей.

Напомним, в Тернополе Служба безопасности Украины предотвратила двойной теракт возле местного ТЦК, который готовила семейная пара из Полтавщины . Они планировали взорвать служебный автомобиль военнослужащих, а после прибытия на место происшествия экстренных служб должно было сработать второе взрывное устройство.

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