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- Украина
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Готовил теракт в Херсонском ТЦК: задержан очередной российский агент
Исполнитель также должен был быть ликвидирован.
Служба безопасности Украины предотвратила еще один теракт. Так, бойцы задержали агента ФСБ, который пытался взорвать Херсонский ТЦК.
Об этом сообщает Управление СБ Украины в Черкасской области.
Как установило расследование, по заданию РФ террорист должен был оставить сумку с самодельным взрывным устройством (СВУ) на входе в военное админздание.
"В этот момент российская спецслужба планировала дистанционно взорвать взрывчатку вместе со своим агентом", — отметили в СБУ.
По данным правоохранителей, выполнить заказ противника согласился безработный житель Черкасс. К слову, там он поджигал объекты "Укрзализныци".
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили вражеские намерения и задержали фигуранта "на горячем", когда он находился у места спланированного теракта. Фигурант находится под стражей.
Напомним, в Тернополе Служба безопасности Украины предотвратила двойной теракт возле местного ТЦК, который готовила семейная пара из Полтавщины . Они планировали взорвать служебный автомобиль военнослужащих, а после прибытия на место происшествия экстренных служб должно было сработать второе взрывное устройство.
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