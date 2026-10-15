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Российский дрон вошел в воздушное пространство Румынии: что известно
Вблизи острова Змеиный была обнаружена группа воздушных целей, одна из которых появилась над территориальными водами Румынии. В ответ страна подняла истребители и объявила воздушную тревогу населению.
В ночь на 15 октября Румыния дважды поднимала истребители из-за воздушных целей вблизи острова Змеиный и зафиксировала дрон в своем воздушном пространстве. Жителей уездной части Тулча предупредили об опасности через систему RO-Alert.
Об этом сообщило Минобороны Румынии.
Дрон над Черным морем: какие истребители подняла Румыния
Румынские радиолокационные системы обнаружили группу воздушных целей вблизи острова Змеиный. Для проверки ситуации с 57-й авиабазы Михай Когелничану подняли два испанских истребителя F-18, участвующих в миссии усиленного воздушного патрулирования НАТО.
«Система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны обнаружила группу воздушных целей вблизи острова Змеиный», — сообщило Министерство национальной обороны Румынии.
В 01:34 дрон примерно на минуту вошел в воздушное пространство Румынии над ее территориальными водами к юго-востоку от Сулины, после чего скрылся с радаров.
«Впоследствии, после сообщения о других воздушных целях примерно в 77 км к востоку от острова Змеиный, были подняты в воздух два румынских истребителя F-16 Воздушных сил с 86-й авиабазы в Фетеште», — сказал спикер Минобороны Румынии.
RO-Alert в Румынии: когда отменили воздушную тревогу
Национальный военный командный центр Румынии сообщил о ситуации Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям. В северной и восточной частях уезда Тулча были введены меры оповещения населения.
В 04:57 местным жителям было отправлено сообщение через систему RO-Alert. По данным Министерства обороны Румынии, другие случаи проникновения в национальное воздушное пространство не зафиксировали.
Воздушная тревога была отменена в 05:46.
Напомним, ранее мы писали, что две страны НАТО экстренно подняли истребители в воздух из-за угрозы России. Тогда речь шла об усилении воздушной безопасности на фоне роста активности российских дронов и ракет вблизи границ альянса.