Сімейна пара готувала подвійний теракт у Тернополі: що було ціллю

На виконання теракту погодилися двоє наркозалежних, які приїхали з Полтавської області.

У Тернополі Служба безпеки України запобігла подвійному теракту біля місцевого ТЦК, який готувала сімейна пара з Полтавщини. Вони планували підірвати службове авто військовослужбовців, а після прибуття на місце події екстрених служб повинен був спрацювати другий вибуховий пристрій.

Про це повідомили в середу, 26 березня, у пресслужбі СБУ.

"У такий спосіб російські спецслужби планували не тільки вбити максимальну кількість громадян України, але й ліквідувати своїх агентів як зайвих свідків", — наголосили у повідомленні.

На виконання теракту погодилися двоє наркозалежних — 42-річний чоловік та його 30-річна співмешканка. Росіяни завербували їх, коли вони шукали легкого заробітку для придбання дози у телеграм-каналах.

Преписка співробітника російської спецслужби із виконавцями теракту / Фото: Служба безпеки України

За вказівкою співробітника російської спецслужби сімейна пара прибула до Тернополя, де орендувала квартиру. Тут вони зберігали два саморобні вибухові пристрої, споряджені додатковими елементами ураження у вигляді гайок та електронними засобами дистанційного підриву.

Служба безпеки викрила агентів ще на стадії підготовки до теракту. Після документування їхніх злочинів обох фігурантів затримали, коли вони прямували з вибухівкою до приміщення ТЦК.

Виконавець теракту, затриманий у Тернополі / Фото: Служба безпеки України

Співучасниця виконавця теракту, затриманого у Тернополі / Фото: Служба безпеки України

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 258 (підготовка до вчинення терористичного акту);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Тернополі затримали 14-річну дівчинку, яку російські спецслужби шантажували її нюдсами, змушуючи до вчинення теракту.

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