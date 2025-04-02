Правила миття посуду, про які забувають майже всі / © Фото з відкритих джерел

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Основна проблема — це неправильний вибір мийного засобу. Часто люди надмірно використовують гель, і його залишки потрапляють в їжу. Для цього достатньо кількох крапель засобу та теплої води, а точну кількість краще подивитися на етикетці.

Друга помилка — це безконтрольне витрачання води. Найкраще замочувати посуд у одній раковині з гарячою водою, а ополіскувати — в іншій холодною.

Кран краще тримати закритим під час миття кожної тарілки, а для останнього ополіскування використовувати окрему ємність. Протирання чистою тканиною допоможе уникнути повторного забруднення.

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Губки для миття — це справжній осередок бактерій. Кишкова паличка та сальмонела можуть виживати у вологому середовищі, тому використання натуральних матеріалів та регулярна заміна губки раз на тиждень допоможуть уникнути небезпеки.

Після використання губку варто ретельно висушувати, а не залишати у раковині.

Скляні предмети та ножі вимагають особливої уваги. Часто на стінках склянок залишаються молочні бактерії, а на лезах ножів — частинки їжі, які легко не помітити. Єдиний спосіб позбутися їх — ретельно й без поспіху вимити ці предмети.

І наостанок — руки. Навіть якщо посуд буде ідеально чистим, він стане небезпечним, якщо до нього торкнуться брудні руки. Миття рук з милом перед початком — це обов'язкова звичка, якою часто нехтують.

Ці дрібниці здаються неважливими, але саме вони роблять повсякденні справи прихованою небезпекою.

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