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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
2 хв

Яких правил потрібно дотримуватися під час миття посуду: п'ять типових помилок

Може здатися, що охайно вимитий посуд — це гарантія чистоти в оселі. Проте, понад 50% харчових отруєнь відбуваються вдома через помилки, яких часто припускаються майже всі під час миття посуду.

Автор публікації
Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Правила миття посуду, про які забувають майже всі

Правила миття посуду, про які забувають майже всі / © Фото з відкритих джерел

Основна проблема — це неправильний вибір мийного засобу. Часто люди надмірно використовують гель, і його залишки потрапляють в їжу. Для цього достатньо кількох крапель засобу та теплої води, а точну кількість краще подивитися на етикетці.

Друга помилка — це безконтрольне витрачання води. Найкраще замочувати посуд у одній раковині з гарячою водою, а ополіскувати — в іншій холодною.

Кран краще тримати закритим під час миття кожної тарілки, а для останнього ополіскування використовувати окрему ємність. Протирання чистою тканиною допоможе уникнути повторного забруднення.

Губки для миття — це справжній осередок бактерій. Кишкова паличка та сальмонела можуть виживати у вологому середовищі, тому використання натуральних матеріалів та регулярна заміна губки раз на тиждень допоможуть уникнути небезпеки.

Після використання губку варто ретельно висушувати, а не залишати у раковині.

Скляні предмети та ножі вимагають особливої уваги. Часто на стінках склянок залишаються молочні бактерії, а на лезах ножів — частинки їжі, які легко не помітити. Єдиний спосіб позбутися їх — ретельно й без поспіху вимити ці предмети.

І наостанок — руки. Навіть якщо посуд буде ідеально чистим, він стане небезпечним, якщо до нього торкнуться брудні руки. Миття рук з милом перед початком — це обов'язкова звичка, якою часто нехтують.

Ці дрібниці здаються неважливими, але саме вони роблять повсякденні справи прихованою небезпекою.

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