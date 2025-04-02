Правила мытья посуды, о которых забывают почти все / © Фото из открытых источников

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Основная проблема – это неправильный выбор моющего средства. Часто люди чрезмерно используют гель и его остатки попадают в пищу. Для этого достаточно нескольких капель средства и теплой воды, а точное количество лучше посмотреть на этикетке.

Вторая ошибка – это бесконтрольное расходование воды. Лучше всего замачивать посуду в одной раковине с горячей водой, а ополаскивать – в другой холодной.

Кран лучше держать закрытым во время мытья каждой тарелки, а для последнего ополаскивания использовать отдельную емкость. Протирка чистой тканью поможет избежать повторного загрязнения.

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Губки для мытья – это настоящий очаг бактерий. Кишечная палочка и сальмонелла могут выживать во влажной среде, поэтому использование натуральных материалов и регулярная замена губки раз в неделю помогут избежать опасности.

После использования губку следует тщательно высушивать, а не оставлять в раковине.

Стеклянные предметы и ножи требуют особого внимания. Часто на стенках стаканов остаются молочные бактерии, а на лезвиях ножей – частицы пищи, которые легко не заметить. Единственный способ избавиться от них – тщательно и без спешки вымыть эти предметы.

И напоследок — руки. Даже если посуда будет идеально чистой, она станет опасной, если к нему коснутся грязные руки. Мытье рук с мылом перед началом – это обязательная привычка, которой часто пренебрегают.

Эти мелочи кажутся неважными, но именно они делают повседневные дела скрытой опасностью.

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