Унитаз засияет как новый: добавьте к воде доступные ингредиенты и немного подождите результата

Грязь на унитазе и налет в сливном бачке могут стать настоящей проблемой, если их не убирать вовремя. Однако эффективно очистить эти поверхности можно без дорогих средств, используя простые и доступные ингредиенты.

Специалисты рассказали, как поддерживать идеальную чистоту в доме или квартире без использования дорогостоящих магазинов для уборки. Они уверяют, что обычные ингредиенты, как пищевая соль, лимонная кислота, уксус и сода могут быть чрезвычайно эффективными, особенно для очистки унитаза.

Чтобы легко избавиться от загрязнений, они советуют сначала удалить воду из унитаза, а затем нанести на внутреннюю поверхность 5 столовых ложек соли. Оставьте ее на несколько часов или на ночь, а затем воспользуйтесь ершиком для очистки и смойте. По словам экспертов, регулярное исполнение этой процедуры раз в месяц поможет поддерживать идеальную чистоту.

Лимонная кислота – это еще одно отличное средство для очистки. Для этого метода нужно растворить всего 2 чайные ложки кислоты в 200 мл теплой воды, влить смесь в унитаз и оставить ее на 30 минут. Затем поверхность следует почистить ершиком и тщательно промыть водой.

Еще одним эффективным способом очищения унитаза является комбинация уксуса и соды. Не сливая воду, нужно влить стакан уксуса, а затем добавить полстакана соды. После этого сразу следует почистить поверхность.

Для очищения сливного бачка от налета опытные хозяйки советуют растворить 2 пакетика лимонной кислоты в горячей воде и влить полученную смесь в бачок. Через час можно спустить воду. Альтернативно можно использовать уксус: добавьте один стакан в бачок и оставьте на 40-50 минут, затем смойте.

Следуя этим простым советам, можно поддерживать безупречную чистоту унитаза без использования дорогостоящих химических средств. Соль, лимонная кислота, уксус и сода отлично справляются с очищением и удалением налета.

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