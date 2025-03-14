Германия готовится выделить Украине 3 млрд евро помощи

Также Мерц добился отмены "долгового тормоза", что позволит властям ФРГ одалживать больше денег на оборонные нужды.

Лидер ХДС-ХСС и ожидаемый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия готовится выделить дополнительную помощь для Украины на 3 млрд евро.

Об этом передает The Guardian.

По информации СМИ, Мерц договорился с партией Зеленых о масштабном увеличении государственных заимствований на оборону. Если планируемый финансовый пакет вступит в силу, откроется путь для дополнительной военной помощи для Украины, заявил спикер правительства. Помощь, одобренная парламентом и канцлером Олафом Шольцем, должна быть официально выделена после того, как парламент примет предложенные изменения в правила по расходам на оборону.

"Это решение является посланием нашим друзьям и противникам, врагам свободы: мы способны к обороне, мы полностью готовы…, не будет недостатка ресурсов для защиты свободы и мира на нашем континенте. Германия вернулась", – сказал Мерц.

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Политик заявил, что по выделению 3 млрд евро уже есть решение Бундестага, которому предшествовало решение Бюджетного комитета. Он предположил, что до конца месяца эти три миллиарда могут быть выделены как внеплановые расходы.

Также Мерц добился отмены "долгового тормоза", что позволит властям ФРГ одалживать больше денег на оборонные нужды. Под военными расходами подразумеваются не только собственные нужды, но и помощь Украине.

Ранее Мерц заявил, что конфликт Зеленского и Трампа был спланирован.

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