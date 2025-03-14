В Белом доме объяснили, общался ли Трамп с Путиным

С президентом России Владимиром Путиным в четверг, 13 марта, общался спецпосланник Стив Виткофф, а не президент США Дональд Трамп.

Такое уточнение было сделано сегодня в Белом доме, передает The Guardian.

Путаницу вызвала публикация Трампа в соцсетях, в которой он высоко оценил дискуссии с российским лидером. При этом он сказал, что "упорно просил президента Путина", что звучало так, будто он общался с российским президентом лично.

Просьба, о которой говорил Дональд Трамп, касалась подразделений украинских военных, якобы попавших в окружение в Курской области РФ.

Как сообщил в Генштабе ВСУ, сообщения о якобы "окружении" противником украинских подразделений в Курской области не соответствуют действительности и создаются россиянами ради политических целей и давления на Украину и партнеров.

Напомним, спецпредставитель президента США Стив Виткофф в четверг, 13 марта, провел переговоры в Москве с российским президентом Владимиром Путиным.

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