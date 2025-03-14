Німеччина готується виділити Україні 3 млрд євро допомоги

Також Мерц домігся скасування "боргового гальма", що дозволить владі ФРН позичати більше грошей на оборонні потреби.

Лідер ХДС-ХСС і очікуваний наступний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина готується виділити додаткову допомогу для України на 3 млрд євро.

Про це передає The Guardian.

За інформацією ЗМІ, Мерц домовився з партією Зелених про масштабне збільшення державних запозичень на оборону. Якщо запланований фінансовий пакет набуде чинності, відкриється шлях для додаткової військової допомоги для України, заявив речник уряду. Допомога, схвалена парламентом і канцлером Олафом Шольцем, має бути офіційно виділена після того, як парламент ухвалить запропоновані зміни до правил щодо витрат на оборону.

"Це рішення є посланням нашим друзям і супротивникам, ворогам свободи: ми здатні до оборони, ми повністю готові…, не буде браку ресурсів для захисту свободи та миру на нашому континенті. Німеччина повернулася", – сказав Мерц.

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Політик заявив, що по виділенню 3 млрд євро вже є рішення Бундестагу, якому передувало рішення Бюджетного комітету. Він припустив, що щонайпізніше до кінця місяця ці три мільярди можуть бути виділені як позапланові витрати.

Також Мерц домігся скасування "боргового гальма", що дозволить владі ФРН позичати більше грошей на оборонні потреби. Під військовими витратами маються на увазі не лише власні потреби, а й допомога Україні.

Раніше Мерц заявив, що конфлікт Зеленського та Трампа був спланований.

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