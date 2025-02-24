Німеччина недостатньо підтримувала Україну: Мерц після перемоги на виборах

Разом з тим він поки не бачить можливості для відправки до України миротворців.
Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який перемагає на виборах у Німеччині, Фрідріх Мерц заявив, що його країна недостатньо підтримує Україну, яка захищається від російських загарбників.
Про це він заявив під час інтервʼю в етері ARD і ZDF після перемоги ХДС/ХСС на дострокових виборах до Бундестагу, передає DW.
Мерц заявив, що не бере на себе зобов'язань щодо можливої участі Бундесверу в миротворчому контингенті в Україні.
"Я бачу це, так само як і канцлер (Олаф Шольц, - ред.): це питання сьогодні взагалі не постає", - сказав він.
Крім того, Мерц заявив, що "перше питання, яке ми повинні собі поставити: чи продовжуємо ми підтримувати Україну, щоб вона могла себе захистити?".
Німеччина недостатньо підтримує Україну на думку політика, інакше, за його словами, "завтра (24 лютого, - ред.) не було б вже три роки, які триває ця війна".
Раніше повідомлялося, що резидент України Зеленський привітав Фрідріха Мерца з перемогою партії "Християнсько-демократичний союз" на виборах до Бундестагу в Німеччині.
Ми раніше інформували, що переможець виборів у Німеччині Фрідріх Мерц критикує США через ставлення до України.
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