Зеленський привітав Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу

Зеленський заявив, що ця перемога є важливою для Європи.

Президент України Зеленський привітав Фрідріха Мерца з перемогою партії "Християнсько-демократичний союз" на виборах до Бундестагу в Німеччині.

Про це Зеленський написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

Президент зазначив, що "чіткий голос виборців" показує, як це "важливо для Європи".

"Розраховуємо на продовження нашої спільної з Німеччиною роботи заради захисту життів і наближення реального миру в Україні, а також на зміцнення Європи", — написав Зеленський.

Крім того, президент України зазначив що "Європі потрібно вміти захищати себе, розвивати свої індустрії та досягати необхідних результатів".

Раніше повідомлялося, що перемогу консервативного блоку ХДС/ХСС на виборах до Бундестагу та відповідно поразку соціал-демократів Олафа Шольца президент США Дональд Трамп назвав “великим днем для Німеччини”.

Ми раніше інформували, що переможець виборів у Німеччині Фрідріх Мерц критикує США через ставлення до України.

Читайте також: