Ворог атакує Україну ударними БпЛА: куди летять ворожі цілі

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 24 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
Повідомляється, що переважна більшість ворожих БпЛА пролітають зараз над Полтавщиною у південно-західному та південному напрямках.
Крім того, дрони зафіксовані у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській та Харківській областях.
Раніше повідомлялося, що стали відомі наслідки ворожої атаки на Одещину.
Ми раніше інформували, що російські дрони вночі атакували Київщину, в КОВА розповіли про наслідки.
Читайте також:
- Нічний удар по Києву: у ДСНС показали фото наслідків атаки
- Запоріжжя під ударом: деталі наслідків обстрілу
- Рекордна атака дронів РФ: скільки цілей вдалося збити Україні