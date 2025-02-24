Ворог атакує Україну ударними БпЛА: куди летять ворожі цілі

Україну в ніч проти 24 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

Повідомляється, що переважна більшість ворожих БпЛА пролітають зараз над Полтавщиною у південно-західному та південному напрямках.

Крім того, дрони зафіксовані у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Черкаській та Харківській областях.

Раніше повідомлялося, що стали відомі наслідки ворожої атаки на Одещину.

Ми раніше інформували, що російські дрони вночі атакували Київщину, в КОВА розповіли про наслідки.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.