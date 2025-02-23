Рекордна атака дронів РФ: скільки цілей вдалося збити Україні

У ніч на 23 лютого 2025 року російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками та ракетами по Україні, випустивши 267 БПЛА та три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23. Атака велася з території РФ, Криму та Чорного моря.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 08:00 підтверджено знищення 138 ударних БПЛА, зокрема Shahed, а також інших типів безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Ще 119 безпілотників-імітаторів не змогли досягти своїх цілей через перешкоджання РЕБ і виявилися локаційно втраченими. Три БПЛА полетіли у напрямку Білорусі, а ще один – у Росію.

Атака на Україну 23 лютого

У ніч проти 23 лютого російські окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу. Внаслідок атаки є загиблий та травмовані.

Також, російські окупанти завдали чергового удару "Шахедами" по Києву. у Голосіївському районі виникла пожежа в приватному будинку внаслідок падіння уламків. У Дарницькому районі, де впали уламки БпЛА, пошкоджені три приватних будинки та декілька автівок. У Печерському районі пошкоджено скління нежитлової будівлі без подальшого горіння.

Армія РФ не залишила без уваги і Запоріжжя, вони нанесли удари БпЛА по обласному центру. Постраждала 53-річна жінка.

Нагадаємо, станом на ранок 23 лютого ЗСУ знищили 867 180 російських окупантів. За минулу добу ліквідовано ще 1180 військових армії РФ. Дані уточнюються.

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