Дипломат пояснив, навіщо Трамп виконує забаганки Путіна

Риторика Трампа також може бути обумовлено його фірмовим стилем політичної поведінки.

Різка риторика президента США Дональда Трампа щодо України викликана тим, що Київ не хоче йти на невигідні для себе умови закінчення війни, а також тим, що у Вашингтоні живуть ілюзіями, що зможуть зруйнувати дружбу Росії та Китаю.

Таку думку в етері Еспресо виловив директор Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара.

Він заявив, що риторика Трампа також може бути обумовлено його фірмовим стилем політичної поведінки і тут немає нічого нового.

"Зокрема, бути агресивним, ніколи не визнавати поразок і продовжувати тиснути на своїх опонентів. Власне позиція президента Володимира Зеленського дещо ламає гру Трампа, щоб наблизитись до Путіна. Насправді українське питання дуже маленьке для нього. Звичайно він дуже хоче отримати Нобелівську премію миру, втім Росія йому потрібна для інших цілей. Починаючи від комерційних і закінчуючи стратегічними. Відповідно, його риторика щодо України може бути реакцією на те, що Трампу не вдалось навʼязати нам цю угоду. Нам невідомі деталі, але те, що ми читаємо у відкритих джерелах виглядає як кидалово", - пояснив Хара.

Також Трамп може вважати, що він перетягує на свою сторону російського диктатора Путіна, виконуючи його забаганки та вимоги. Адміністрація Дональда рампа вважає саме Китай головним стратегічним суперником.

"Інша ж версія виглядає більш стратегічною. Річ у тому, що в адміністрації Трампа, як і у попереднього президента США, вважають, що можуть відтягнути Росію від Китаю. Саме Китай є найбільшою стратегічною загрозою для США. Власне, якщо віддати Росії Україну частину східної Європи, у них вийде відтягнути Росію від Китаю, а зараз виходить так, що саме через Україну і її небажання підписувати угоду цей план зривається", - додав він.

Раніше повідомлялося, що дипломат назвав причини, чому змінилася риторика Трампа щодо України.

Ми раніше інформували, що адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні відкликати резолюцію ООН, в якій засуджується агресія Росії.

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