Астрологічний прогноз на 23 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день бажано присвятити справам, розпочатим раніше – нові успіху не принесуть.

Символ дня: морська мушля.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: зелений, смарагдовий.

Щасливі камені дня: тигрове та котяче око.

За яку частину тіла відповідає: ноги, коліна.

Хвороби дня: захворювання нинішнього дня можуть бути небезпечними, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: можна сідати на дієту, постити та голодувати з лікувальною метою.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитися.

Магія і містика дня: важливо звертати увагу на інтуїтивні прозріння – вони можуть нести важливі відомості.

Сни дня: сни цієї ночі є пророчими – вони розповідають про те, що станеться з людиною найближчим часом.

Табу дня: потрібно побоюватися води – навіть пити треба з обережністю.

Цитата дня: "Порожнеча можлива лише як поняття у свідомості людини: природа не терпить порожнечі" (Арістотель).

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