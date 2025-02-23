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Астрологический прогноз на 23 февраля

Астрологический прогноз на 23 февраля

Морская раковина - символ дня / Фото: www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день желательно посвятить делам, начатым ранее – новые успеха не принесут.

Символ дня: морская раковина. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный. 

Счастливые камни дня: тигровый и кошачий глаз. 

За какую часть тела отвечает: ноги, колени. 

Болезни дня: заболевания нынешнего дня могут быть опасными, поэтому не стоит медлить с обращением к врачу. 

Питание дня: можно садиться на диету, поститься и голодать в лечебных целях.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: важно обращать внимание на интуитивные прозрения – они могут нести в себе важные сведения. 

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими – они рассказывают о том, что произойдет с человеком в ближайшее время. 

Табу дня: необходимо опасаться воды – даже пить нужно с осторожностью. 

Цитата дня: "Пустота возможна лишь как понятие в сознании человека: природа не терпит пустоты" (Аристотель). 

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