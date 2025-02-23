Политолог объяснил, почему Трамп пытается "прогнуть" Украину

Несмотря на давление позиции Киева, намного сильнее, чем они были в 2022 году.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оказывает давление на украинское руководство, но в Киеве не хотят уступать, поэтому между странами назревает конфликт.

Такое мнение в эфире РБК-Украина высказал политтехнолог Тарас Загородний.

Он заявил, что попытки Трампа давить на Украину не принесут желаемого для Вашингтона результата. Вместе с тем, Трамп не готов выполнять требования Кремля по окончании российской агрессии против Украины, поэтому между Москвой и Вашингтоном также растет напряженность.

Загородний напомнил, что российский диктат Путин снова начал говорить об "Орешнике", что означает, что он недоволен тем, что не может договориться с Соединенными Штатами.

"Если бы она была, то Путин бы не был таким недовольным", — отметил он.

Кроме того, в Москве не хотят, чтобы в Украине находились миротворцы, что было идеей Трампа, поэтому здесь также имеет место конфликт между США и РФ.

Дональд Трамп также пытается давить на Украину, но позиции Киева гораздо сильнее, чем они были в 2022 году.

"Более того, Украине никто не запрещает бить по территории России. Помощь не остановлена, старлинки работают", — отметил Загородний.

Трамп думал, что Украина является "слабым звеном", но здесь он просчитался. Сначала Белый дом пытался добиться выборов в Украину, несмотря на продолжение военных действий, но это вызвало обратную реакцию как в Киеве, так и в самих США. Пока республиканцы и демократы понимают, что это не сработает.

"Если Запад хочет выборов – пусть предоставляет ресурсы. Если ресурсов нет, тогда не стоит и требовать проведения выборов", – заявил эксперт.

Вместе с тем политолог призвал не поддаваться антиамериканской истерии.

"США — стратегический союзник Украины. Мы должны строить с ними отношения, а не винить их во всех проблемах", — заявил Загородний.

Он выразил уверенность, что, несмотря на жесткие заявления, у команды Трампа нет намерений "сдавать" Украину россиянам.

Загородный считает, что сейчас ситуация нормально для переговоров и не стоит драматизировать.

"Американцы являются нашим стратегическим союзником, мы должны строить с ними отношения, а не кричать, что они в чем-то должны", — подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что дипломат назвал причины, почему изменилась риторика Трампа по отношению к Украине.

Мы ранее информировали, что администрация президента США Дональда Трампа предложила Украине отозвать резолюцию ООН, в которой осуждается агрессия России.

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