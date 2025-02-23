Ночью беспилотники атаковали Запорожье - ОВА

В результате атаки в частном секторе произошло возгорание.
Российские захватчики в ночь на 23 февраля атаковали ударными беспилотниками Запорожья.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
Он заявил, что в результате атаки в частном секторе произошло возгорание.
"Произошло возгорание в частном секторе. Повреждены окна в нескольких многоэтажках", — говорится в сообщении.
Экстренные службы выехали на место.
"Из-за вражеских обстрелов Запорожья получила ранение 53-летняя женщина. Медики оказывают ей помощь", — добавил глава ОВА.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 23 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что при атаке российских беспилотников на Киев поздно вечером в субботу, 22 февраля, обломки вражеского дрона упали в Печерском районе столицы.
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