Ночью беспилотники атаковали Запорожье - ОВА

В результате атаки в частном секторе произошло возгорание.

Российские захватчики в ночь на 23 февраля атаковали ударными беспилотниками Запорожья.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Он заявил, что в результате атаки в частном секторе произошло возгорание.

"Произошло возгорание в частном секторе. Повреждены окна в нескольких многоэтажках", — говорится в сообщении.

Экстренные службы выехали на место.

"Из-за вражеских обстрелов Запорожья получила ранение 53-летняя женщина. Медики оказывают ей помощь", — добавил глава ОВА.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 23 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что при атаке российских беспилотников на Киев поздно вечером в субботу, 22 февраля, обломки вражеского дрона упали в Печерском районе столицы.

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