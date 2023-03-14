Чтобы не отравиться: простые советы, как правильно хранить лекарства дома

Очень важно выполнять все рекомендации по хранению. В этом случае лечебные свойства медикаментов будут оставаться в течение всего срока годности. Если не обращать внимания на правила хранения лекарства, можно получить аллергическую реакцию или даже отравиться. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Специалисты предупреждают, что правила хранения лекарств очень важны, ведь если их не соблюдать, то можно значительно уменьшить срок годности некоторых медикаментов, а также отравиться во время их приема.

Тепловой режим

Всю информацию о температурном режиме, подходящем тем или иным медикаментам, можно найти в инструкции:

отсутствие отметки или комнатная температура – лекарство лучше хранить при температуре от +15 до +25 градусов;

в прохладном месте – температура должна быть от +8 до +15 градусов.

Еще производители указывают другую важную информацию. К примеру, рекомендация хранить лекарства в темном месте означает, что медикаменты нужно защитить от попадания прямых солнечных лучей. Сухое место – храните таблетки в помещении с относительной влажностью до 60%.

Обычно большинство лекарств следует хранить в сухом, темном помещении при комнатной температуре и подальше от нагревательных или отопительных приборов.

Основные правила хранения лекарств

Лучше всего медикаменты держать в одном месте, подальше от детей. Рекомендуется использовать коробки, специальные контейнеры или медицинские сумки. Лучше не доставать лекарства из бластеров или упаковок. Обязательно соблюдайте инструкцию до истечения срока годности.

Если вам нужно отрезать часть бластера, отсыпать таблетки или выбросить упаковку, чтобы взять с собой лекарство в путь, постарайтесь указать дату выпуска, название и срок годности.

Все жидкие или порошкообразные лекарства во флаконах рекомендуется хранить в плотно закрытых емкостях. Обратите внимание, что некоторые препараты могут улетучиваться, поглощать или, наоборот, выделять вещества, вступать в реакцию с воздухом. Как только открыли флакон, лучше записать дату на упаковке. Так вы убережете себя от испорченных медикаментов.

Обратите внимание, что шприцы, перевязочные материалы и бинты имеют срок годности. К примеру, со временем упаковка может потерять герметичность и изделия станут нестерильными.

Где в доме лучше всего хранить лекарство

Оптимальными тайниками для лекарств (где соблюдены критерии сухого, темного и прохладного места) можно назвать спальню, гостиную, кладовую, прихожую. А вот в ванной или кухне лучше медикаменты не хранить. Все из-за высокой влажности воздуха и частых перепадов температур, не подходящих для большинства лекарств.

Независимо от того, есть в вашей семье дети или домашние питомцы или нет, лекарство лучше хранить как можно выше. Место должно быть недоступным для малышей или животных. Они ведь всегда могут прийти в гости.

Время от времени также просматривайте лекарства и сразу выбрасывайте испорченные или те, у которых истек срок годности.

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