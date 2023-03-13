Категорически нельзя нарушать: важные правила приема лекарств

Производители лекарства подробно описывают в инструкции, как правильно принимать те или иные медикаменты. Однако существуют определенные правила приема лекарств, о котором знают далеко не все. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Специалисты Министерства здравоохранения рассказали, какие из пяти правил приема лекарств нужно обязательно соблюдать.

Дозировка препаратов

Не разрешается самостоятельно увеличивать или уменьшать дозировку препаратов. Лекарства нужно принимать именно так, как приписал врач, даже если вы испытываете улучшение самочувствия.

Особенно опасно корректировать дозировку антибиотиков. Это может угрожать антибиотикорезистентностью. То есть бактерии приспособятся и в следующий раз антибиотики не подействуют.

Употребление алкоголя

Употреблять какие-либо алкогольные напитки с одновременным приемом лекарств запрещено. Именно такое сочетание, как объясняют в Минздраве, вызывает больше всего осложнений.

Следовать за сроком годности

Всегда проверяйте срок годности лекарства, которое вы собираетесь выпить. В лучшем случае таблетки просто не подействуют и лечение будет неэффективным. Но бывают случаи, когда можно нанести непоправимый вред организму.

Не стоит совмещать несколько препаратов одновременно

Только при условии, что это сочетание лекарств прописал врач и вы пьете их отдельно, можно закрыть глаза на это правило. В противном случае это может привести к серьезным последствиям. Даже безобидные медикаменты после сочетания могут дать сильную нагрузку на желудок и печень.

Рецептурные препараты

Назначать их самостоятельно категорически нельзя. Только врач может подобрать корректное активное вещество, частоту и срок приема, дозировки, которые являются эффективными и безопасными одновременно. Также только специалист может определить, совместимы ли препараты, которые употребляет пациент, между собой, чтобы предотвратить возможные негативные последствия.

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