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Трамп требует справедливости за "подаренные" Украине 350 миллиардов

Трамп требует справедливости за "подаренные" Украине 350 миллиардов

Президент США Дональд Трамп выступил с речью на конференции CPAC в Вашингтоне / Фото: скриншот с видео

По словам президента США, Вашингтон и Киев "близки к подписанию соглашения" о полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа выделила Украине 100 млрд долларов в кредит и вернет свои деньги. А Соединенные Штаты из-за "некомпетентной администрации и президента" предоставили Украине 350 млрд долларов "просто так".

Об этом Трамп заявил в субботу, 22 февраля, выступая на Конференции консервативного политического действия (CPAC) в Вашингтоне.

Он добавил, что теперь пытается вернуть деньги, потраченные администрацией Джо Байдена на поддержку Украины, потому что считает это справедливым.

"Но вот что еще хуже, Европа предоставила [помощь – ред.] в виде ссуды, и они вернут свои деньги. А мы – просто так, безвозмездно. Я хочу, чтобы они что-то нам дали вместо денег, которые мы им выделили. И я пытаюсь урегулировать эту ситуацию", – сказал Трамп.

Он добавил, что США требуют от Украины "лишь то, что можем получить", а именно редкоземельные металлы и нефть.

"Ситуация в Европе на нас, конечно, не влияет, мы оказались там из-за Байдена, но почему он не выровнял ситуацию, почему мы настолько больше тратим, чем Европа", – заявил президент США.

По его словам, Байден даже не знал, что США просто "подарили" Украине миллиарды долларов, в то время как Европа зафиксировала все долги Украины.

В то же время издание "Голос Америки" приводит официальные цифры, опровергающие "математику" Трампа. Пентагон и независимые аналитики утверждают, что Конгресс США выделил Украине гораздо меньшую сумму – всего 183 млрд долларов, но даже эти деньги не в полном объеме были предоставлены Украине.

Из этой суммы:

  • 65,9 млрд – направленная Украине военная помощь;
  • 3,9 млрд – неизрасходованные средства;
  • около 58 млрд – потрачены в США на развитие ВПК и замену старого оружия для собственной армии.

"По подсчетам экономистов, обязательства США, направленные исключительно на поддержку Украины в войне против России, по состоянию на 31 декабря 2024 года достигли $128 млрд. Это значительно меньше официальных данных США", – говорится в публикации.

И даже если учесть все деньги, каким-либо образом связанные с войной в Украине (обучение, разведка, региональные расходы и т.п.), все равно сумма не дотягивает до провозглашенных Трампом 350 миллиардов и составляет всего 213 млрд долларов США.

Напомним, США предложили Украине новую модель экономического партнерства, которая предусматривает инвестиции в добычу редкоземельных металлов без получения права собственности на физические активы. Вырученные доходы от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов будут направлены в фонд реконструкции Украины.

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