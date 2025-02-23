Трамп вимагає справедливості за "подаровані" Україні 350 мільярдів

За словами президента США, Вашингтон та Київ "близькі до підписання угоди" про корисні копалини.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європа виділила Україні 100 млрд доларів в кредит і поверне свої гроші. А Сполучені Штати через "некомпетентну адміністрацію і президента" надали Україні 350 млрд доларів "просто так".

Про це Трамп заявив у суботу, 22 лютого, під час виступу на Конференції консервативної політичної дії (CPAC) у Вашингтоні.

Він додав, що тепер намагається повернути гроші, витрачені адміністрацією Джо Байдена на підтримку України, тому що вважає це справедливим.

"Але ось що ще гірше, Європа надала [допомогу – ред.] у вигляді позики, і вони повернуть свої гроші. А ми – просто так, безоплатно. Я хочу, щоб вони щось нам дали замість грошей, які ми їм виділили. І я намагаюся врегулювати цю ситуацію", – сказав Трамп.

Він додав, що США вимагають від України "лише те, що можемо отримати", а саме рідкісноземельні метали та нафту.

"Ситуація в Європі на нас, звичайно, не впливає, ми опинилися там через Байдена, але чому він не вирівняв ситуацію, чому ми настільки більше витрачаємо, ніж Європа", – заявив президент США.

За його словами, Байден навіть не знав, що США просто "подарували" Україні мільярди доларів, тоді як Європа зафіксувала всі борги України.

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Водночас видання "Голос Америки" наводить офіційні цифри, які спростовують "математику" Трампа. Пентагон та незалежні аналітики стверджують, що Конгрес США виділив Україні набагато меншу суму – лише 183 млрд доларів, але навіть ці гроші не в повному обсязі були надані Україні.

З цієї суми:

65,9 млрд – надіслана Україні військова допомога;

3,9 млрд – невитрачені кошти;

близько 58 млрд – витрачені в США на розвиток ВПК та заміну старої зброї для власної армії.

"За підрахунками економістів, зобов’язання США, спрямовані виключно на підтримку України у війні проти Росії, станом на 31 грудня 2024 року досягли $128 млрд. Це значно менше за офіційні дані США", – йдеться у публікації.

І навіть якщо врахувати всі гроші, будь-яким чином пов’язані з війною в Україні (навчання, розвідка, регіональні витрати тощо), все одно сума не дотягує до проголошених Трампом 350 мільярдів і становить лише 213 млрд доларів США.

Нагадаємо, США запропонували Україні нову модель економічного партнерства, яка передбачає інвестиції у видобуток рідкісноземельних металів без набуття права власності на фізичні активи. Отримані доходи від природних ресурсів, інфраструктури та інших активів будуть спрямовані у фонд реконструкції України.

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