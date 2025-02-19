Скільки США витратили на допомогу Україні: Зеленський назвав цифру

Зеленський наголосив, що США не витратили на допомогу Україні 500 млрд доларів.

Україні війна коштувала 320 млрд доларів. З них 120 млрд дав народ України, платники податків, і 200 млрд – США та ЄС. Йдеться про пакет зброї.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції 19 лютого.

Як деталізував Зеленський, всього США дали нам близько 67 млрд зброї та 31,5 млрд пряма фінансова допомога в бюджет.

"Безумовно, ми вдячні за всі ці гуманітарні програми. Але це не можна нараховувати... "Оце все коштувало 500 млрд і поверніть нам 500 млрд мінералами чи ще чимось". Це несерйозна розмова", – вважає український лідер.

Раніше президент США Дональд Трамп стверджував, що президент Зеленський "не знає, де половина грошей, які виділили Україні США". Тому очільник Білого вимагає пояснити, куди поділися американські гроші або повернути їх.

Читайте також: