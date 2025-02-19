Зеленський анонсував зустріч лідерів країн-партнерів: що відомо

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч лідерів країн-партнерів, яка відбудеться 24 лютого.

Про це глава держави повідомив на пресконференції.

"Також ми будемо тут організовувати зустріч. Хтось буде офлайн, хтось онлайн. Вона буде 24 числа. Я думаю, що зараз ми спробуємо достатньо швидко попрацювати над цим. Це буде також зустріч лідерів", — заявив Зеленський.

Президент зазначив, що не готовий поки що говорити, хто буде онлайн.

"Я думаю, буде серйозне представництво", — зазначив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на удар росіян по енергетиці Одеси.

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