Зеленський повідомив, хто проти вступу України до НАТО

Більшість європейських лідерів підтримують вступ України до Північноатлантичного Альянсу. Проти виступають Словаччина, Угорщина, Німеччина та Сполучені Штати Америки.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Разом з тим український лідер наголосив, що "фактор США відіграє істотну роль у формуванні цих думок".

"Якщо НАТО не варіант, про які гарантії безпеки ми говоримо?" - висловився глава держави.

Втім, Зеленський також наголосив, що в його країни сильна армія, але для її утримання постійно потрібні зброя і гроші. Окрім того, Україні також потрібні гарантії економічної безпеки, Зеленський заявив, що "для цього ми повинні увійти в такий великий ринок, як Євросоюз".