Зеленський повідомив, хто проти вступу України до НАТО

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Більшість європейських лідерів підтримують вступ України до Північноатлантичного Альянсу. Проти виступають Словаччина, Угорщина, Німеччина та Сполучені Штати Америки.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє турецьке агентство Anadolu.
Разом з тим український лідер наголосив, що "фактор США відіграє істотну роль у формуванні цих думок".
"Якщо НАТО не варіант, про які гарантії безпеки ми говоримо?" - висловився глава держави.
Втім, Зеленський також наголосив, що в його країни сильна армія, але для її утримання постійно потрібні зброя і гроші. Окрім того, Україні також потрібні гарантії економічної безпеки, Зеленський заявив, що "для цього ми повинні увійти в такий великий ринок, як Євросоюз".