Фронт наближається до Дніпропетровщини: як медики допомагають місцевим

Медики на Дніпропетровщині їздять до віддалених сіл, щоб допомогти місцевим жителям. Як це відбувається?

Мобільна бригада медиків їздить прифронтовими громадами Дніпропетровщини, аби допомогти мешканцям, які досі там залишаються. У селі Покровської ОТГ, що на кордоні з Донеччиною, найближча аптека за 20 кілометрів, там же і лікарі. Тож щоразу, коли люди чують про приїзд мобільних медиків, шикуються у чергу.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Білий легковик під’їздить до центру села - місцеві вже знають, то не просто автіка, а три в одному: клініка, аптека і кабінет психолога. Ліки заносять до приміщення невеликого ФАПу. Розкладають обладнання і починають прийом. Тут можна виміряти рівень цукру, тиск, зробити кардіограму, отримати консультацію та безкоштовні медикаменти. Місцеві розказують усе що наболіло за роки.

Візит медиків на Дніпропетровщину

Пані Світлана 30 років пропрацювала дояркою. Досі тримає господарство. Бо то майже єдиний заробіток в селі.

"4 корови, поросятка, курочки. Все помаленьку, у мене є доїльний апарат, син помагає, брат помагає, помаленьку разом все робимо", - каже жителька Покровської громади Світлана Чубенко.

Попри тяжку щоденну працю, усі недуги жінка списує на старість. Однак порад лікаря обіцяє дослухатись.

Прийом веде лікар Антон Шаша - переселенець з Мелітополя. Там завідував відділенням невідкладних станів. Тепер рятує людей працюючи у цій мобільній клініці. Її фінансують американські благодійники. Здебільшого, каже Антон Шаша, мешканці прифронтових громад майже не мають доступу до медичного обслуговування. А часто приміщення лікарень ще й зруйновані.

Антон Шаша

"Або взагалі немає медичних пунктів і медиків, або є фельдшер, не завжди є доступність сімейного лікаря, також є віддаленість від великих населених пунктів, де є кваліфікована медична допомога. Немає аптечних пунктів, тобто людям важко дістатись до цивілізації", - каже Антон Шаша.

Яні Новицькій днями лягати на операцію, є проблеми з хребтом. Вона накульгуючи поспішає на прийом до мобільної кліки. Бо як не встигне, доведеться за 500 гривень винаймати машину, аби дістатись до райцентру.

Трохи соромлячись місцеві все ж відкривають для себе спілкування з психологом. Імпровізований кабінет облаштовують в автівці. Там подалі від сторонніх вух та очей, люди діляться усім, що хвилює. І на жаль, каже психологиня, тривожність стала їхнім повсякденним станом.

Медики мобільної клініки працюють до останнього пацієнта. А доки вели прийом тут, надійшов запит із сусіднього села. Тож згодом вирушать туди. Якщо звісно дозволить фронт, що стрімко наближається.

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