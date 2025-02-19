Фронт приближается к Днепропетровщине: как медики помогают местным

Медики на Днепропетровщине ездят в отдаленные села, чтобы помочь местным жителям. Как это происходит?

Мобильная бригада медиков ездит по прифронтовым громадам Днепропетровщины, чтобы помочь жителям, которые до сих пор там остаются. В селе Покровской ОТГ, что на границе с Донетчиной, ближайшая аптека в 20 километрах, там же и врачи. Поэтому каждый раз, когда люди слышат о приезде мобильных медиков, выстраиваются в очередь.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Белая легковушка подъезжает к центру села - местные уже знают, это не просто автомобиль, а три в одном: клиника, аптека и кабинет психолога. Лекарства заносят в помещение небольшого ФАПа. Раскладывают оборудование и начинают прием. Здесь можно измерить уровень сахара, давление, сделать кардиограмму, получить консультацию и бесплатные медикаменты. Местные рассказывают все что наболело за годы.

Визит медиков на Днепропетровщину

Светлана 30 лет проработала дояркой. До сих пор держит хозяйство. Потому что это почти единственный заработок в селе.

"4 коровы, поросенка, курочки. Помаленьку, у меня есть доильный аппарат, сын помогает, брат помогает, помаленьку вместе все делаем", — говорит жительница Покровской общины Светлана Чубенко.

Несмотря на тяжелый ежедневный труд, все болезни женщина списывает на старость. Однако к советам врача обещает прислушаться.

Прием ведет врач Антон Шаша - переселенец из Мелитополя. Там заведовал отделением неотложных состояний. Теперь спасает людей работая в этой мобильной клинике. Ее финансируют американские благотворители. В основном, говорит Антон Шаша, жители прифронтовых громад почти не имеют доступа к медицинскому обслуживанию. А часто помещения больниц еще и разрушены.

Антон Шоссе

"Или вообще нет медицинских пунктов и медиков, или есть фельдшер, не всегда есть доступность семейного врача, также есть удаленность от крупных населенных пунктов, где есть квалифицированная медицинская помощь. Нет аптечных пунктов, то есть людям трудно добраться до цивилизации", - говорит Антон Шаша.

Яне Новицкой на днях ложиться на операцию, есть проблемы с позвоночником. Она прихрамывая спешит на прием к мобильной клике. Потому что если не успеет, придется за 500 гривен снимать машину, чтобы добраться до райцентра.

Немного стесняясь местные все же открывают для себя общение с психологом. Импровизированный кабинет обустраивают в машине. Там подальше от посторонних ушей и глаз, люди делятся всем, что волнует. И к сожалению, говорит психолог, тревожность стала их повседневным состоянием.

Медики мобильной клиники работают до последнего пациента. А пока вели прием здесь, поступил запрос из соседнего села. Поэтому впоследствии отправятся туда. Если конечно позволит стремительно приближающийся фронт.

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