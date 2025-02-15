Членство України в НАТО: чи відмовиться Зеленський від нього

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у жодному разі не зніму членства країни в Північноатлантичному альянсі зі столу переговорів.

Про це глава держави заяви 15 лютого під час конференції в Мюнхені.

За словами президента, мовляв, зараз саме російський "фюрер" "має вирішальне слово - кому бути в НАТО, кому ні". Разом з тим, наголошує Зеленський, "Путін бреше, він передбачуваний і він слабкий".

"Однак зараз здається найбільш впливовий член НАТО - Путін, тому що його забаганки можуть блокувати рішення НАТО. Не дивлячись на той факт, що саме армія Україна зупинила Росію", - відзначив український президент.

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