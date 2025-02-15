Війна в Україні: Зеленський розкрив план Путіна

Диктатор хоче, щоб президент США на Червоній площі став учасником його вистави.

Президент Росії Володимир Путін точно не хоче миру. Наразі він веде гру.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на безпековій Мюнхенській конференції.

"Подивіть, що Путін хоче зробити зараз. Це- його гра. Путін хоче переговори один на один з Америкою. Так само, як до війни, коли вони зустрілися у Швейцарії... Далі Путін спробує зробити так, щоб президент США стояв на Красній площі 9 травня цього року - не як поважний лідер, а як реквізит у його вистав... Нам це непотрібно, нам потрібен справжній успіх і справжній мир", - сказав президент.

Раніше Зеленський заявив, що Володимир Путін хоче сісти за стіл переговорів не для того, щоб покласти край війні.

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