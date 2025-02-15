Война в Украине: Зеленский раскрыл план Путина

Диктатор хочет, чтобы президент США на Красной площади стал участником его представления.

Президент России Владимир Путин точно не желает мира. Сейчас он ведет игру.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

"Посмотрите, что Путин хочет сделать сейчас. Это - его игра. Путин хочет переговоров один на один с Америкой. Так же, как до войны, когда они встретились в Швейцарии... Далее Путин попытается сделать так, чтобы президент США стоял на Красной площади 9 мая этого года — не как уважаемый лидер, а как реквизит его спектаклей... Нам это не нужно, нам нужен успех и настоящий мир", - сказал президент.

Ранее Зеленский заявил, что Владимир Путин хочет сесть за стол переговоров не для того, чтобы положить конец войне.

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