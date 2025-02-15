Зеленский объяснил, зачем Путину "мирные переговоры"

Какие-либо переговоры с диктатором не будут означать завершения войны, считает Зеленский.

Президент РФ Владимир Путин хочет сесть за стол переговоров не для того, чтобы закончить войну.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил NBC News в кулуарах Мюнхенской конференции безопасности.

По словам президента, диктатор хочет заключить соглашение о прекращении огня, которое сняло бы некоторые международные санкции с России и позволило бы его вооруженным силам перегруппироваться.

"Это действительно то, чего он хочет. Он хочет сделать паузу, подготовиться, потренироваться, снять некоторые санкции из-за прекращения огня", — уточнил Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились о начале переговоров по прекращению войны между Россией и Украиной.

Читайте также: