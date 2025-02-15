Кремль боится, что россияне будут воспринимать Трампа сильнее Путина – ISW

Кремль пытается не допустить, чтобы российское общество увидело в Трампе "сильного лидера, способного изменить ситуацию", тогда как Путина – наоборот, как более слабого политика.

Российские власти поручили государственным и проправительственным медиа подавать телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и лидером РФ Владимиром Путиным как дипломатическую победу Кремля.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Российское издание "Медуза" сообщило, что Кремль дал указание российским государственным и проправительственным СМИ освещать телефонный разговор Трампа и Путина от 12 февраля как "инициативу и победу Путина" и реже упоминать имя Трампа в освещении этого разговора и других событий", — говорится в отчете.

В Кремле опасаются, что россияне могут начать воспринимать Трампа как более решительного и активного лидера, чем Путина. Поэтому пропагандистским СМИ поручено подчеркивать роль Путина как главного инициатора переговоров и избегать формирования "ложных, чрезмерно оптимистичных ожиданий" относительно возможного завершения войны.

Аналитики ISW также отмечают, что Кремль пытается не допустить, чтобы российское общество увидело в Трампе "сильного лидера, способного изменить ситуацию", тогда как Путина – наоборот, как более слабого политика.

"Раньше российское информационное пространство изображало Трампа как прагматичного лидера, с которым Россия может работать. Однако Кремль, возможно, пытается негативно изменить восприятие Трампа российской общественностью, чтобы подчеркнуть силу и власть Путина на фоне сообщений о возможных будущих мирных переговорах", — отмечает ISW.

Напомним, что Саудовская Аравия готова стать платформой для переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Саудиты отметили, что их страна с самого начала войны выступала за мирное урегулирование конфликта.