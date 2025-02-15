Магнитная буря 15 февраля: какова ее мощность

В Украине в субботу, 15 февраля, ослабеет геомагнитная активность. Магнитная буря в этот день ожидается с К-индексом 4 (желтый уровень).

Об этом сообщает портал meteoagent.

Заметим, что с 9 по 14 февраля фиксировали мощную магнитную бурю . Речь идет об уровне солнечной активности с К-индексом 5 и К-индексом 6 – красный.

Магнитная буря 15 февраля. Фото: Meteoagent.

Несмотря на то, что магнитная буря стихла, она может оставаться ощутимой и влиять на самочувствие людей. Нездоровы могут беременные, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания.

Читайте также: