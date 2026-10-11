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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Магнитная буря 11 октября: какая ее мощность

Даже магнитные бури среднего уровня способны оказывать влияние на самочувствие людей.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

Сегодня, 11 октября, ожидаются достаточно спокойные геомагнитные условия. Магнитная буря будет среднего уровня и имеет К-индес 4,7.

Об этом сообщили Meteoagent и Британской геологической службы.

Первый корональный выброс массы (CME), связанный с 6 октября, до сих пор не достиг Земли. Несмотря на задержку, его прибытие все еще может повлечь за собой повышение геомагнитной активности до уровня сильной бури G1. Кроме того, возможны и отдельные эпизоды бури уровня G2.

Магнитная буря 11 октября. Фото: meteoagent.

Магнитная буря 11 октября. Фото: meteoagent.

Магнитная буря желтого уровня — это период повышенной геомагнитной активности, которая может влиять на самочувствие метеочувствительных людей.

В такие дни некоторые люди жалуются на головную боль, усталость, нарушение сна и колебания АД. В то же время, научные данные о прямом влиянии магнитных бурь на здоровье остаются ограниченными, а подобные симптомы могут иметь и другие причины.

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