Астрологический прогноз на 11 октября

Рог изобилия / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда можно приступать к реализации любых проектов, запланированных накануне.

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Символ дня: Рог изобилия.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, шоколадный.

Счастливые камни дня: агат переливчатый, жадеит, халцедон.

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За какую часть тела отвечает: ротовая полость, зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти лунные сутки, требуют особого внимания и редко проходят без осложнений, поэтому нельзя терять времени — нужно сразу же обращаться к врачу.

Питание дня: лечебное голодание, пост и диета благотворно отразятся на состоянии организма.

Стрижка дня: для посещения парикмахерской день неблагоприятен — сижка может помешать в делах или стать причиной конфликтов.

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Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.

Сны дня: сны расскажут о важных событиях, которые могут произойти в ближайшее время — как на работе, так и в личной жизни.

Дачные работы дня: можно пересаживать и подкармливать домашние растения. А также собирать и заготавливать целебные травы.

Табу дня: в общении с окружающими ни в коем случае нельзя проявлять агрессию.

Цитата дня: «Вся тьма в мире не может погасить свет одной свечи» (Франциск Ассизский).

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