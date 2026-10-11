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Астрологический прогноз на 11 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда можно приступать к реализации любых проектов, запланированных накануне.
Символ дня: Рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, шоколадный.
Счастливые камни дня: агат переливчатый, жадеит, халцедон.
За какую часть тела отвечает: ротовая полость, зубы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти лунные сутки, требуют особого внимания и редко проходят без осложнений, поэтому нельзя терять времени — нужно сразу же обращаться к врачу.
Питание дня: лечебное голодание, пост и диета благотворно отразятся на состоянии организма.
Стрижка дня: для посещения парикмахерской день неблагоприятен — сижка может помешать в делах или стать причиной конфликтов.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы, избавляющие от порчи и сглаза.
Сны дня: сны расскажут о важных событиях, которые могут произойти в ближайшее время — как на работе, так и в личной жизни.
Дачные работы дня: можно пересаживать и подкармливать домашние растения. А также собирать и заготавливать целебные травы.
Табу дня: в общении с окружающими ни в коем случае нельзя проявлять агрессию.
Цитата дня: «Вся тьма в мире не может погасить свет одной свечи» (Франциск Ассизский).
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